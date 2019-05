Manenti sistema Pirastru e punta su Leonardo

Il generale Alberto Manenti, rimasto vedovo dell’Aise, si consola. Dopo aver tentato senza fortuna di conquistare la presidenza di Telecom Italia Sparkle – dove Luigi Gubitosi lo avrebbe voluto, visto che dai suoi cavi passa l’80% delle comunicazioni di Israele, ma non ha avuto il coraggio di affrontare la scarsa propensione del governo gialloverde per l’ex direttore dell’agenzia dei servizi segreti esteri – e dopo essersi inutilmente immaginato in corsa per la presidenza della Sace sulla base della convinzione che la sua esperienza estera sarebbe stata utile per la società di Cdp, Manenti è in attesa di poter puntare alla presidenza di Leonardo dove l’anno prossimo scadrà il mandato di Gianni De Gennaro.

LE MOSSE DI MANENTI IN FINCANTIERI

Nel frattempo è riuscito a piazzare il suo ex braccio destro, Enrico Pirastru, in Fincantieri, con un ottimo incarico. Il militare fatto fuori dal successore di Manenti, il generale della Guardia di Finanza Luciano Carta, è stato infatti scelto per sostituire Riccardo Infelisi quale responsabile della Corporate Security, la sicurezza della società cantieristica che era nelle sue mani dal 2012.