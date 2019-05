E se la dimenticata questione cattolica riemergesse nel M5s?

Sembrerebbe appunto una delle goffe sequenze di una consiliatura romana mai decollata e la cui fine ormai viene invocata a mezza voce più dal M5s che dalle flebili opposizioni. In realtà stavolta il gesto della Raggi rivela qualcosa che a pelo d’acqua ogni tanto riaffiora nella caotica Terza repubblica: la questione cattolica. Il sindaco di Roma compie un gesto simbolico verso la famiglia rom (peraltro applicando banalmente la legge), il pontefice riceve il giorno dopo quella famiglia nello stridore della reazione di talebani sovranisti e populisti. Forzisti e piddini romani non pervenuti, assolti per non aver compreso il fatto. Il fatto è che il sindaco di Roma abita a un passo dal papa, non a caso è da sempre una delle figure più mediatiche al mondo, ha un valore simbolico che ne fa sempre e naturalmente il sindaco più politico d’Italia. Si potrà ridere della Raggi, stimarla o denigrarla, ma la sua mossa in pendant con il papa ha valore dirompente nel mortorio della politica al tempo dei sovranisti.