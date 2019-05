Raggi si smarca dal M5s e cerca sponde in Vaticano

LA RAGGI TENTA DI USCIRE DAL SUO ISOLAMENTO POLITICO

Da sottolineare, però, - e qui la novità ha il suo peso - che la sindaca si è mossa senza tener conto dei desiderata del vertice del Movimento e toccando il tema forse più nevralgico di tutti in fatto di convivenza civile (e di consenso), quello della presenza degli ‘zingari’ e delle periferie. In tal modo si è tuttavia riconquistata un ruolo politico, riconosciuto dall’opinione pubblica, e soprattutto ha riaperto un canale di comunicazione con la Chiesa, il mondo cattolico, la Santa Sede. Non va dimenticato in tal senso che lo scorso 26 marzo Francesco si recò in Campidoglio per una importante visita ufficiale; nell’occasione richiamò i valori di solidarietà e accoglienza che avevano caratterizzato la storia della Capitale e offerto l’aiuto delle strutture caritative e associative cattoliche in quest’ambito. «Non si temano la bontà e la carità», aveva detto il papa, «esse sono creative e generano una società pacifica, capace di moltiplicare le forze, di affrontare i problemi con serietà e con meno ansia, con maggiore dignità e rispetto per ciascuno e di aprirsi a nuove occasioni di sviluppo».