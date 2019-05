Le acque agitate tra Salvini e M5s su rimpatri e sicurezza

Comizio ad Ascoli Piceno, 8 maggio 2019. Matteo Salvini: «Avevo promesso che se votavate la Lega non sarebbero più arrivati barchini e barconi e cosi è stato. I buonisti di ieri avevano trasformato il Mediterraneo in un cimitero. Abbiamo dimezzato il numero di morti e dispersi». Neanche 48 ore dopo, 10 maggio: tre sbarchi di migranti in un giorno solo. Nonostante la linea dei "porti chiusi". E l'ennesima tragedia in mare: 60 morti su un barcone naufragato a 40 miglia dalle coste tunisine. Così lo storytelling del ministro dell'Interno si è guastato. E sono riprese le scintille tra Carroccio e Movimento 5 stelle.