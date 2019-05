Matteo Salvini è stato contestato durante un comizio a Catanzaro

«Sento delle zanzare, dei moscerini rossi. Andate a trovare Oliverio, chi si somiglia si piglia. Le minacce non mi fanno paura. Mi fanno paura l'ignoranza e la maleducazione». Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini durante il suo comizio a Catanzaro ad un gruppo di contestatori che dal fondo della piazza fischiava e urlava slogan contro di lui.

STRISCIONI CONTRO IL VICEPREMIER

I manifestanti, tenuti sotto controllo da un cordone di polizia, hanno urlato per tutto il comizio di Salvini che, comunque, è andato avanti ugualmente dopo la battuta. Tra di loro esponenti della sinistra radunati in un presidio promosso da Unione sindacale di base, Potere al Popolo, Rifondazione Comunista e Anpi per manifestare contro le politiche attuate dal ministro dell'Interno. In un edificio della zona nord di Catanzaro, alcuni residenti hanno esposto ai balconi alcune lenzuola con scritte di contestazione al leader della Lega. "Non in mio nome" e "la Lega una vergogna", alcune delle scritte.

L'ATTACCO CONTRO LA CENSURA DI ALTAFORTE

«Chi brucia i libri, strappa i libri o censura i libri», ha aggiunto il vicepremier riferendosi all'esclusione di Altaforte, la casa editrice vicina a Casa Pound, dal Salone del libro di Torino, «non dimostra democrazia. Un libro può piacere o no, un'idea può piacere o no, però ci riporta ad un passato brutto quello della censura. Io non censuro niente. Ho letto libri di ogni genere, alcuni mi sono piaciuti altri no, però l'esclusione, la censura non mi piacciono. Voglio vivere in un Paese libero».