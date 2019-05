I sondaggi politici del 10 maggio 2019 sulle elezioni europee

Nel sondaggio dell’Atlante Politico, condotto da Demos per Repubblica e pubblicato venerdì 10 maggio 2019, i due partiti di governo perdono slancio, ma continuano ad avere un consenso superiore al 50% in vista delle elezioni europee. Mentre solo un elettore su tre ha deciso come voterà.

IL M5S ARRANCA, MA TIENE A DISTANZA IL PD

Il dato più significativo riguarda la Lega del vice premier e ministro dell'Interno Matteo Salvini, che di fatto da qualche tempo non cresce più, pur attestandosi ancora sopra quota 32%. Nel dettaglio, nell'ultimo sondaggio il Carroccio perde due punti rispetto alla precedente indagine, condotta a marzo e non relativa, però, al voto europeo. Sull'altro fronte del governo, il M5s pare avere arrestato il calo che aveva caratterizzato le ultime settimane. Secondo Demos, il Movimento è al 23%, che significa sì 10 punti in meno rispetto alle Politiche, ma anche la seconda posizione piuttosto salda, davanti al Pd del segretario Nicola Zingaretti.

CRESCE FRATELLI D'ITALIA, IL CAV SEMPRE SOTTO IL 10%

I dem, infatti, si fermano al 20,4%, contando anche “Siamo Europei" dell'ex ministro Carlo Calenda. Il Pd prosegue nel suo trend positivo, tuttavia cresce a rirmi inferiori rispetto ai giorni successivi alle Primarie e alla nomina di Zingaretti. Alle spalle del trio di testa, il vuoto. Forza Italia si conferma sotto il 10%, mentre Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni risale la corrente, sfiorando il 5%. «A conferma che gli elettori di centrodestra si stanno spostando a destra», osserva Ilvo Diamanti su Repubblica. «Attratti, oltre che dai FdI, anche dalla Lega di Salvini». Per concludere, + Europa, guidata da Emma Bonino, insieme a Italia in Comune, la formazione fondata dal sindaco di Parma Federico Pizzarotti, supera di poco il 4%. La soglia di sbarramento per “entrare in Europa”.