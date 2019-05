Cosa sapere dei ballottaggi del 12 maggio in Sicilia

L'INCOGNITA DELL'ASTENSIONISMO

La disaffezione degli elettori ha contribuito a sparigliare le carte e a frammentare ulteriormente la situazione: il Movimento 5 stelle ha perso entrambi i Comuni in cui governava anche se ha ancora la possibilità di conquistare Castelvetrano e, soprattutto, Caltanissetta, che rappresenta ancora la sfida principale. «Restiamo il primo partito», si è affrettato a commentare il capo politico dei 5 stelle, Luigi Di Maio, facendo riferimento ai risultati ottenuti da Giancarlo Cancelleri alle Regionali del 2017. Nemmeno la Lega, nonostante lo sforzo elettorale compiuto da Matteo Salvini, ha sfondato, sebbene abbia rafforzato la propria presenza sul territorio. Significativa la rielezione, con oltre il 44% dei voti, di Anastasio Carrà a Motta Sant'Anastasia, nel Catanese, già noto alle cronache giornalistiche per essere il primo sindaco leghista in Sicilia.

IL REBUS DELLE ALLEANZE TRA M5S E LEGA A CALTANISSETTA

Domenica 12 maggio, dalle 7 alle 23, secondo turno a Caltanissetta, Castelvetrano, Mazara del Vallo, Gela e Monreale. Tutte piazze politicamente interessanti. Caltanissetta per la sua importanza strategica, essendo capoluogo. Sebbene Salvini e Di Maio ripetano come un mantra a ogni comizio che non stringeranno alleanze per sostenersi reciprocamente, sono in molti ad attendersi accordi sottobanco a Caltanissetta, Mazara e Gela. A Caltanissetta i nisseni dovranno scegliere tra il candidato del centrodestra Michele Giarratana (37,4% al primo turno), sostenuto dall'Udc, da Forza Italia e Fratelli d'Italia ma non dalla Lega che potrebbe dunque indirizzare i propri consensi verso Roberto Gambino del Movimento 5 stelle, che però si è fermato al 19,9%. Al sostegno leghista, il M5s potrebbe rispondere supportando, a Gela e a Mazara, i leghisti Francesco Spata e Giorgio Randazzo.