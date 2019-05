Un anno di convivenza Di Maio-Mattarella fra attacchi e imbarazzo

LISTA DEI MINISTRI: SAVONA FECE SALTARE TUTTO

La situazione tra l'arrembante capo politico del Movimento 5 stelle e il Quirinale precipitò la sera del 27 maggio. Dopo 84 giorni di impasse, le due forze politiche vincitrici della tornata elettorale del 4 marzo, M5s e Lega, salirono al Colle insieme con Giuseppe Conte per presentare la lista dei ministri. Il presidente bocciò la scelta di mandare l'economista Paolo Savona, noto euroscettico nonché teorico di una possibile exit strategy dalla moneta unica, al Tesoro. A Conte non restò altro che sciogliere negativamente la riserva e rimettere il mandato nelle mani di Mattarella, che in tutta fretta convocò per la mattina successiva l'ex commissario alla spending review Carlo Cottarelli per la formazione di un governo tecnico d'emergenza.

SALVINI E DI MAIO: «UN "NO" SU PRESSIONE DI CHI?»

Dopo appena qualche minuto i due contraenti del contratto per il governo del cambiamento apparvero sui social, gridando al mondo la loro indignazione. Il segretario della Lega Matteo Salvini su Facebook scrisse: «Abbiamo lavorato giorno e notte per far nascere un governo che difendesse gli interessi dei cittadini italiani. Ma qualcuno (su pressione di chi?) ci ha detto no. Mai più servi di nessuno, l’Italia non è una colonia, non siamo schiavi di tedeschi o francesi, dello spread o della finanza. A questo punto la parola deve tornare a voi».