Il manifesto del Forum Ue per la disabilità snobbato dall'Italia

Il secondo impegno è delineare la Strategia europea per la disabilità 2020-2030 in accordo con i principi dettati dalla Convenzione Onu, opportunamente finanziata e programmata attraverso il dialogo con le persone con disabilità e le loro organizzazioni rappresentative. Recentemente abbiamo avuto un bell'esempio di come i nostri rappresentanti politici sappiano collaborare con le associazioni per la difesa dei diritti delle persone con disabilità, recependone le indicazioni e i suggerimenti (vedi risposta governativa agli emendamenti di Fish e Fand in materia di reddito di cittadinanza), Se questa è la linea che l'Italia segue a casa sua, come si comporterà in Europa?

VA ASSICURATA MAGGIORE PROTEZIONE SOCIALE

E ancora Edf chiede ai candidati di assicurare il coinvolgimento delle persone con disabilità nell'attuazione del Pilastro europeo dei diritti sociali, che include, tra gli altri, obiettivi ambiziosi ma necessari come quello di «stabilire un piano di protezione sociale per garantire a tutte le persone con disabilità e le loro famiglie un tenore di vita adeguato e dignitoso» e di garantire pari opportunità di accesso al mondo del lavoro e all'istruzione. Per quanto riguarda l'adeguato piano di protezione sociale mi pare non ci siamo proprio (vedi bufala sull'aumento delle pensioni d'invalidità mentre le associazioni sono sul piede di guerra per le promesse non mantenute sul reddito di cittadinanza).