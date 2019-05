Gianni De Michelis è morto

LE PASSIONI MONDANE E IL TRATTATO DI MAASTRICHT

Da ministro degli Esteri deve affrontare l'invasione del Kuwait da parte dell'Iraq il 2 agosto 1990. L'Onu impone l'embargo economico al Paese invasore e nell'ambito di questa iniziativa l'Italia manda tre navi nel Golfo Persico, cui si aggiungono otto aerei da guerra e una fregata. Nell'aprile 1991 Andreotti, alla guida del suo VII governo, riconferma De Michelis alla Farnesina. Sempre da ministro degli Esteri, De Michelis ha firmato per l'Italia il Trattato di Maastricht. Molti tuttavia lo ricordano per le sue passioni mondane: amava andare in discoteca, corteggiare le donne e portava i capelli lunghi. Dopo il coinvolgimento in Mani Pulite e il ritiro dalla politica attiva, viveva ai Parioli circondato dai libri. Suo il motto più volte citato: «La cultura è il petrolio d'Italia, e deve essere sfruttata».

MANI PULITE E L'ELEZIONE AL PARLAMENTO EUROPEO NEL 2004

De Michelis disse anche che «se Craxi era Garibaldi, io ero il suo Cavour». Negli Anni 80 l'Italia accumula debito pubblico e si "libera" dall'austerity degli Anni 70. A Venezia inizia il turismo di massa e nasce il consorzio Venezia Nuova: il Mose, costato 20 miliardi di lire, viene calato in acqua il 3 novembre 1988. Poi però, nel 1992, l’inizio di Tangentopoli fa cadere uno dopo l'altro tutti i big della Prima Repubblica. In Svizzera viene scoperto il conto "Scopa", che raccoglie una serie di tangenti, e De Michelis si eclissa dalla vita pubblica. Nel 2001 ritorna insieme al figlio di Bettino Craxi, rifonda il Psi alleandosi con la Casa delle libertà guidata da Silvio Berlusconi. De Micheli è il segretario per sei anni, poi nel 2004 viene eletto deputato al parlamento europeo con 34 mila preferenze. Nel 2009 diventa consulente di Renato Brunetta, ma si tiene ormai lontanto dalle luci della ribalta. Il fratello Cesare, morto a 74 anni nel 2018, era presidente della casa editrice Marsilio.