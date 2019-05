La proposta M5S sul conflitto di interesse che non piace a Salvini

«Lui è quello che ha più paura di tutti». Luigi Di Maio in campagna elettorale a Pescara ha parlato così senza mai citarlo di Silvio Berlusconi a cui ormai una parte dei leghisti guarda con insistenza nell'ipotesi di una crisi di governo. E non è un caso se i 5 stelle rilanciano con il conflitto di interesse e lo fanno con una iniziativa parlamentare sulla base del testo a prima firma della deputata Anna Macina. Oltre a regolare la materia, delega al Governo l'adeguamento della disciplina per i "titolari delle cariche di governo locali e ai componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione", le varie Authority insomma. Tutti subiranno le regole di incompatibilità che vengono previste per i soggetti titolari, anche per interposta persona, di patrimoni immobiliari o mobiliari oltre i 10 milioni di euro o che abbiano partecipazioni superiori al 2% in imprese con diritti esclusivi, monopoli, radio tv, editoria, internet o imprese di interesse nazionale. Ma questo è solo uno dei testi ancora da esaminare e probabilmente accordare con altri, come già era stato nella scorsa legislatura quando però l'iter della proposta di legge in materia si fermò, dopo l'ok della Camera, in Senato.