Lo scontro sul decreto sicurezza bis tra Salvini e Di Maio

I PUNTI DI SCONTRO DEL DECRETO SICUREZZA BIS

PER CHI SOCCORRE FUORI DALLE ALLE REGOLE: MULTA DA ALMENO 3.500 EURO A MIGRANTE

L'articolo 1 punta a colpire le ong, introducendo multe salate per chi soccorre in mare. Per chi non si attiene alle norme - in particolare per chi non si conforma alle istruzioni dello Stato responsabile dell'area d'intervento - la sanzione va da 3.500 a 5.500 per ciascuno dei migranti trasportati. Nei casi più gravi è prevista la revoca della licenza. Pene che sarebbero la 'soluzione finale' per l'attività delle navi umanitarie nel Mediterraneo.

MODIFICATO IL CODICE DELLA NAVIGAZIONE: MENO POTERI A TONINELLI PIÚ A SALVINI

L'articolo 2 ridisegna le competenze sul mare sottraendole al collega M5S Danilo Toninelli. Modificando il Codice della navigazione, infatti, si stabilisce che «il ministero dell' Interno può limitare o vietare il transito e la sosta di navi mercantili o unità di diporto o da pesca nel mare territoriale per motivi di ordine e sicurezza pubblica». La competenza del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti verrebbe così limitata alle sole finalità di sicurezza della navigazione e di protezione dell'ambiente marino.

FAVOREGGIAMENTO DELL'IMMIGRAZIONE CLANDESTINA: SÌ A INTERCETTAZIONI PREVENTIVE

Discussioni causerà anche l'articolo 3 che 'invade' il campo del guardasigilli Alfonso Bonafede quando modifica il codice di procedura penale estendendo ai reati associativi di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina sia la competenza delle procure distrettuali sia la disciplina delle intercettazioni preventive, con l'obiettivo di contrastare a monte l'organizzazione di trasporti di migranti irregolari.

CARCERE PER CHI USA SCUDI, PROTEZIONI O LANCIA FUMOGENI IN CORTEO

Ma non sono solo le misure sull'immigrazione a lasciar presagire accese discussioni tra gli alleati di Governo. Ci sono anche gli articoli che inaspriscono le sanzioni contro chi aggredisce le forze dell'ordine, trasformando attuali contravvenzioni in delitti. Chiunque utilizza scudi o altri oggetti di «protezione passiva ovvero materiali imbrattanti o inquinanti» per opporsi ad un pubblico ufficiale nel corso di manifestazioni è punito con la reclusione da uno a tre anni. Per chi poi «lancia o utilizza illegittimamente» razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, fumogeni o usa bastoni, mazzi o oggetti contundenti è punito con la reclusione da 1 a 4 anni.