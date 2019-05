Quando la politica diventa un concorso a premi

IL FORMAGLIONE E LA FORSCIARPA DEL CELESTE

Ma il vero precursore social di questa nuova generazione di egoarchi della politica 2.0 fu un altro personaggio, oggi caduto in disgrazia e quasi dimenticato se non fosse per le sue vicende giudiziarie che gli regalano ancora qualche trafiletto: Roberto Formigoni. Il 14 novembre 2012 – stava quasi per finire il suo lungo regno alla presidenza della Regione Lombardia, iniziato nel 1995 -, il Celeste sfruttò a proprio vantaggio il fatto che fosse finito sui giornali per il suo look sopra le righe da cui nacque la caricatura del comico Maurizio Crozza: regalò al suo follower Twitter numero 40 mila, con tanto di cerimonia solenne davanti a giornalisti e fotografi accorsi in massa nel suo ufficio, il celebre ForMaglione. Nonostante la mestizia del concorso, come nelle migliori kermesse italiane la polemica mediatica non si fece attendere: qualche giorno dopo il Fatto Quotidiano rivelò che il vincitore era in realtà il marito di una sua collaboratrice (non si sa se, spente le telecamere, gli abbia dovuto restituire il ForMaglione). Formigoni comunque disse di non saperne nulla e si sentì in dovere di scrivere al quotidiano rivendicando la correttezza del concorso.