I risultati dei ballottaggi delle elezioni in Sicilia 2019

È un mini-test per M5s e Lega in vista delle Europee del 26 maggio, ma anche per il suggestivo "patto civico" anti-sovranista tra pezzi di Pd e Forza Italia seppur tra polemiche interne, quello che si sta celebrando in Sicilia dove si è votato ai ballottaggi in cinque comuni sopra i 15 mila abitanti, tra cui Caltanissetta, unico capoluogo di provincia chiamato alle urne. Gli altri quattro comuni chiamati al voto sono stati Gela, Mazara del Vallo, Castelvetrano, Monreale. L'affluenza finale è stata del 43,60%, con un calo del 15,37% rispetto al primo turno.