Quali sono i disturbi del sonno e quali rischi comportano

DAL SONNAMBULISMO ALLA SEXSOMNIA, TUTTI I DISTURBI DEL SONNO

Quel che emerge è la divisione del nostro sonno in due fasi: quella dei sogni, detta fase rem, che compare dopo 90 minuti circa dall’addormentamento, ed il sonno profondo. Entrambe sono ricche di vita: mentre dormiamo pensiamo, ci muoviamo, ci eccitiamo (l’erezione nell’uomo avviene tutte le notti, durante la fase rem), ripuliamo la memoria sfornando idee, e consentiamo alla nostra mente di valicare confini altrimenti inaccessibili. Ma “l’attività dormiente”, ossimoro se ce n’è uno, nasconde anche risvolti oscuri, legati a malattie e disturbi a essa correlati come sonnambulismo, insonnia, terrore notturno, sexsomnia, sindrome delle gambe senza riposo, parasonnie e molte altre. In queste patologie, che Plazzi analizza e cura quotidianamente, coscienza e volontà sono sospese, chi ne soffre non è padrone delle proprie azioni e può diventare estremamente pericoloso per sé stesso e per gli altri. Come nel caso di un uomo che uccise la moglie durante il sonno e che per la sua grave e conclamata patologia fu ritenuto innocente. Così come il sonnambulismo – se accertato clinicamente – è un ottimo alibi anche per le violenze sessuali commesse mentre si dorme e di cui la mente non mantiene alcuna traccia. Ma tra sonno e morte il nesso può essere ancora più sottile e legato a fattori di altra natura, per esempio cardiaci, come nel caso del giocatore della Fiorentina Davide Astori, che dal sonno non si è più risvegliato.