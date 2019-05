Salvini torna all'attacco su migranti e sicurezza

Matteo Salvini non molla. All'indomani delle polemiche sul decreto sicurezza bis e con lo scontro con la Marina militare ancora caldo, il ministro dell'Interno rinnova la sua sfida sul fronte immigrazione. Una sfida agli alleati di governo, all'Unione europea, ai magistrati. «Abbiamo dimostrato all'Europa che facciamo da soli», ha detto Salvini durante il suo comizio elettorale a Sanremo, «questo mi è costato un tentato processo. Ora stanno provando di nuovo con il Tribunale dei ministri di Catania. A loro dico, 'processatemi pure', ma non fatemi perdere tempo. Indagare un ministro che ferma un barcone per 4 giorni..., ma che c...». Sul fronte rimpatri, intanto, è arrivata una nota di Palazzo Chigi che precisa come siano materia di competenza del Viminale ma che la presidenza del Consiglio è pronta a dare supporto.

CONTINUA LA POLEMICA COL M5S

Il fronte sicurezza resta il più caldo di tutti nelle ultime due settimane di campagna elettorale per le elezioni Europee: «È urgente portare giustizia, sicurezza e disciplina nel Paese», ha detto Salvini, «sul dl sicurezza qualcuno dei Cinque stelle ha detto che non serve. Se hanno proposte in più ben venga, ma non sono accettabili i no da colleghi di governo, senza una motivazione. I signor no non servono. L'Italia ha bisogno di sì, di cose da fare e non da bloccare - ha aggiunto - l'unica cosa che voglio bloccare sono i barconi». Lo sguardo del leader leghista, ora, è puntato dritto verso l'appuntamento con le urne: «Il 26 maggio sarà un referendum», ha detto, «non sono elezioni europee. Svegliate chi ancora dorme se sperate in qualcosa di nuovo. Dove governa al Lega si vede». Frase, quest'ultima, che non ha mancato di suscitare la replica sarcastica di Luigi Di Maio: «L'ultimo che ha parlato di referendum è stato Renzi e non gli è andata bene. Io non sfido gli italiani,li rappresento. Gli italiani alle europee dovranno scegliere tra che si vuole tenere gli indagati per corruzione nelle istituzioni e chi no. Chi abbassa le tasse nei comizi e chi, invece lo fa davvero. Chi aiuta le persone con il salario minimo, e chi non lo vuole fare. Chi dice che la donna deve stare chiusa in casa a fare più figli».

«AUGURI ALLE MAMME, NON ALLE GENITRICI 2»

All'interno del comizio di Salvini, poi, c'è stato spazio anche per il tema della famiglia e della omogenitorialità: «Per maleducazione non l'ho fatto all'inizio, ma dico auguri a tutte le mamme che sono in questa piazza», ha detto il ministro dell'Interno prima di lanciare la sua frecciata: «A quelle che non ci sono più e a quelle che lo diventeranno, ma non auguri alle 'genitrici 2'».