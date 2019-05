Cosa ci hanno detto i ballottaggi delle elezioni in Sicilia

AI GRILLINI LE DUE CITTÀ EMBLEMATICHE

Il partito di Matteo Salvini ha perso, anche se di misura, la doppia sfida con i suoi candidati e non è riuscito a fare lo sgambetto nell'isola ai grillini. Si è votato per cinque Comuni e i cinque stelle che hanno vinto in due città emblematiche, dopo avere perso Bagheria e Gela conquistate cinque anni prima: Caltanissetta, ancora stravolta dallo scandalo del cosiddetto "sistema Montante", l'ex presidente di Sicindustria condannato a 14 anni di carcere e che proprio dalla città nissena aveva scalato i piani alti del potere; e Castelvetrano, la cittadina del superlatitante Matteo Messina Denaro, chiamata al voto dopo due anni di commissariamento per infiltrazioni mafiose.

DI MAIO: «QUANDO CI DANNO PER MORTI CI SIAMO»

Una vittoria celebrata su Facebook in nottata, con lo spoglio ancora a metà ma dall'esito scontato, dal vicepremier Luigi Di Maio: «Abbiamo vinto con il nostro candidato Roberto Gambino, quando ci danno per morti noi ci siamo sempre». E nel pomeriggio di lunedì 13 maggio Di Maio è atteso a Caltanissetta per festeggiare, insieme con il padrone di casa Giancarlo Cancelleri, la vittoria di Gambino, che ha ottenuto il 58,85%, staccando il rivale Michele Giarratana, del centrodestra, che si è fermato al 41,15%.