Perché Francesco è un ostacolo per l'estrema destra

CHE FINE HA FATTO LA POLIZIA A PIAZZA SAN PIETRO?

Di certo ha quasi dell’incredibile che nel corso di un appuntamento tradizionale del papa con i fedeli, il vescovo di Roma venga insultato pubblicamente, per di più da un movimento noto per le posizioni xenofobe, antidemocratiche, neofasciste. Il primo dato, cioè, riguarda l’ordine pubblico. Come è potuto accadere che un simile striscione potesse essere dispiegato e fotografato tranquillamente? Chi frequenta abitualmente Piazza San Pietro, in particolare per l’udienza generale del mercoledì o gli Angelus domenicali, sa bene che la zona pullula normalmente di forze dell’ordine, tutti vengono controllati, ci sono transenne e agenti di polizia che perquisiscono turisti e fedeli. Sarebbe interessante capire cosa sia accaduto ai numerosi dispostivi di sicurezza che, almeno nelle intenzioni, dovrebbero essere in grado di sventare attentati, e si rivelano invece inadeguati ad arginare un gruppo di estremisti.

IL PAPA «COME BADOGLIO»

Domenica 12 maggio si è dunque assistito a un tentativo di intimidazione nei confronti del papa e del suo magistero per altro rivendicata via social dalla stessa Forza Nuova. «Oggi all'Angelus», hanno scritto in un comunicato, «abbiamo contestato duramente Jorge Bergoglio, paragonandolo a Badoglio perché simbolo universale del tradimento più vergognoso». Le accuse rivolte poi al pontefice sono le stesse che vengono sempre da certi ambienti: favoreggiamento della sostituzione etnica (‘la razza italiana’), mancata difesa della dottrina e delle verità di fede, apertura all’immigrazione islamica (perché, se è cristiana va bene, ci sarebbe da chiedersi... Parrebbe di no).