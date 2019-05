Il M5s vuole un decreto per sostenere la famiglia

UN ASSEGNO UNIVERSALE DA 150 EURO AL MESE

Al tavolo, che potrebbe riunirsi per la prima volta il 15 maggio in occasione della Giornata internazionale della famiglia, parteciperà anche il Forum delle famiglie, che ha messo a punto una sua idea già presentata proprio a Di Maio. Si tratta di un assegno universale da 150 euro al mese che accompagni i nuovi nati fino alla maggiore età, o fino a 26 anni se studiano regolarmente. La proposta elaborata dal Forum costerebbe «15 miliardi». Ma, spiega il presidente Gigi De Palo, «si può attuare per gradi, iniziando magari dalle famiglie con tre figli e così via. L'importante è partire». Le risorse, è il suggerimento, si potrebbero reperire riordinando gli attuali sostegni alla famiglia e magari rimodulando anche il bonus 80 euro. Il nuovo assegno per i figli, nella proposta del Forum, sarebbe indipendente dal reddito familiare o dell'Isee e andrebbe a tutti, anche agli incapienti, disoccupati o lavoratori precari e atipici, non solo ai lavoratori dipendenti come l'attuale assegno per il nucleo familiare, e crescerebbe al crescere del numero di figli o in presenza di disabilità.

IL NODO DELLE RISORSE NELLA PRECEDENTE LEGISLATURA

Una proposta simile era stata già avanzata nella precedente legislatura anche dal Partito democratico, con un disegno di legge presentato al Senato che però si era incagliato proprio sul nodo delle risorse, almeno 4 miliardi a regime da aggiungere ai fondi già spesi per il sostegno alla famiglia, cancellando però l'attuale sistema di detrazioni. Di sicuro c'è che alla Camera l'attuale maggioranza politica ha approvato una mozione che impegna il governo a intervenire sulle tasse, in particolare per le famiglie numerose, passando per l'assegno unico e altre iniziative finalizzate a favorire l'occupazione femminile.