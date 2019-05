Zingaretti ha accusato la Rai di censurare Fazio

GASPARRI: «CENSURE CHE NON ESISTONO»

Opposta la lettura del senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, membro della Commissione di Vigilanza Rai: «Ci mancava il vittimismo di Fazio per censure che non esistono. In attuazione delle regole approvate dalla Commissione di Vigilanza, il servizio pubblico deve programmare trasmissioni elettorali con le regole della par condicio, dando voce a tutte le liste presentate alle elezioni europee. Lo spazio dopo le 23, dedicato alle tribune su Rai Uno lunedì 20 maggio al posto di Orietta Berti e Frassica che cinguettano, non è quindi una violazione della libertà, ma l'adempimento di un dovere informativo. E poi lunedì 27 maggio Rai Uno dovrà fare trasmissioni di commento al voto europeo e amministrativo del giorno prima o dovrà lasciare spazio alle maratone della concorrenza? Ma di che parliamo? Ma basta con la dittatura "fazista"! Non ci sono censure. C'è poi il diritto di dire che in questi anni Fazio è costato alla Rai, anche come produttore del suo programma, montagne di soldi».