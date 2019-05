Lo scontro tra Lega e M5s sull'ordine pubblico

Sul governo gialloverde esplode ora anche il fronte della «tensione sociale». A dividere Luigi Di Maio e Matteo Salvini, come non bastassero i tanti dossier sul tavolo della maggioranza, sono adesso i malumori di piazza e il rischio che possano riaccendersi scontri appartenenti a epoche di cui il nostro Paese ha assai poca nostalgia. «Vedo e sento molto nervosismo in Italia. Alla Sapienza oggi sono tornate le camionette delle forze dell'ordine come non accadeva da tempo», ha scritto su Facebook il leader del Movimento 5 stelle.

DI MAIO: «C'È UN CLIMA CHE NON SI AVVERTIVA DA ANNI»

«C'è una tensione sociale palpabile», ha aggiunto Di Maio, «non solo a Roma, come non si avvertiva da anni. Sequestri di telefonini, persone segnalate, striscioni ritirati. Nelle piazze è tornata una divisione tra estremismi che non fa bene a nessuno». Per questo il vicepremier ha lanciato un appello «a tutte le forze politiche anche all'interno del governo: "Basta slogan, basta polemiche, vogliamo lavorare"».

LA LEGA: «L'UNCA NOVITÀ SONO LE MINACCE A SALVINI»

Un intervento che non è stato particolarmente gradito in casa Lega, per usare un eufemismo. «Tensione nelle piazze? L'unica novità negativa sono le decine di minacce di morte contro il ministro Salvini. Per il resto i reati in Italia sono in calo ovunque, per fortuna, fino a ridursi del 15% in questo 2019. Mentre, purtroppo, sono in aumento i morti e gli infortuni sul lavoro. La sicurezza degli italiani è aumentata, quella dei lavoratori purtroppo no». Eppure, per Di Maio, «la politica deve occuparsi dei problemi degli italiani, deve dare risposte, non deve inseguire ogni polemica, non deve rincorrere media o tivù. La politica deve fare le cose. Siamo stati eletti per questo».