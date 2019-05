Il vero problema del M5s non è Salvini ma la rimonta del Pd

La remuntada del Pd, invece, riaprirebbe un discorso nella sinistra del tutto nuovo. In primo luogo perché direbbe che la sinistra o fa la sinistra, anche un po’ rosata non necessariamente rossa, o non esiste. In secondo luogo direbbe che se si vuole aprire un dialogo con i 5 stelle lo si potrà fare solo da una posizione di parità elettorale.

ORA L'ELETTORATO DI SINISTRA PUÒ CONTARE QUALCOSA

Tutto ciò porta a dire che il risultato del Pd è più importante del risultato della lista Bonino e di quella di sinistra. Per carità, votateli se volete. Ma se li votate vuol dire che avete deciso di non contare una mazza nel futuro scenario del Paese. Non scrivo che chi non vota Pd aiuta Salvini. Non lo penso e non sarebbe vero. Penso, però, che chi non vota Pd in questa occasione decide che la situazione resterà quella che già conosciamo. Credo che vadano criticati i dirigenti della sinistra, ma anche gli elettori di sinistra, quando votano 5 stelle o rinunciano a dare il secondo posto al Pd zingarettiano, sono una manica di teste di rapa. Ve l’ho detto.