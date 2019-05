Tangentopoli lombarda, Salvini e Giorgetti nel panico

Infatti, nella Lega sono molti quelli che hanno notato – chi con dispiacere, chi con sollievo – che il Capitano si sia limitato ad abbaiare contro gli attacchi dei 5 stelle a Siri e a belare nei confronti di Conte che a più riprese aveva rivendicato nella vicenda il ruolo (improprio) di giudice unico e supremo. E che al momento di mordere sia stato con la bocca chiusa.

GIORGETTI ALLE PRESE CON IL CASO DI ARATA JR

D’altra parte, con a carico l’incauto ingaggio a palazzo Chigi di Arata jr, Giancarlo Giorgetti non può che tacere. Anzi, si è inabissato. Tanto da chiedere al suo amico Francesco Verderami, notista politico del Corriere della Sera, di non dedicare più a lui, almeno per un po’, la rubrica settimanale Settegiorni, dove nei mesi scorsi è stato sempre protagonista. Così, mentre fino a poco tempo fa il Gianni Letta in versione leghista faceva circolare con insistenza la sua contrarietà al prolungarsi della vita di questo governo, perché favorevole alla rottura con i grillini che lui (come la maggioranza dei vertici della Lega, a Roma come sul territorio) non può sopportare, da qualche giorno ha smesso.

I NUOVI SVILUPPI DELLA TANGENTOPOLI LOMBARDA

Ma tanto Salvini che Giorgetti sono accomunati anche dalla preoccupazione che lo scoperchiarsi della tangentopoli lombarda non finisca con questo pur vasto giro di arresti. Nelle segrete stanze romane gira infatti la voce che Francesco Greco abbia in serbo nuove puntate della vicenda, e che la Lega possa pagare un prezzo davvero alto.