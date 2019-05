La tensione politica in Rai dietro il taglio a Fabio Fazio

E poi, durante i comizi, il leghista se l'è presa con lui appena possibile: «Mi piacerebbe vedere cosa farebbero i compagni con la falce e col martello se subissero loro una delle violenze che stanno subendo gli italiani. Quattro figli di papà col portafogli pieno. Comunisti col Rolex alla Fabio Fazio», ha detto nel Cuneese. Mentre parlando a Sanremo non ha cambiato più di tanto lo spartito: «Lascio Fazio con i suoi milioni e il suo Rolex al polso. Faccio a meno della Gruber. Abbiamo presentato una proposta di legge con un tetto agli stipendi milionari che ci sono in Rai e la possibilità di licenziare». Si tratta di una risoluzione presentata in commissione Vigilanza che fissa un limite ai salari degli artisti e dei dirigenti non giornalisti in Rai, legando i compensi ad ascolti e introiti pubblicitari e prevedendo la possibilità di modificare in corso d'opera contratti pluriennali.