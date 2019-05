Le preoccupazioni di Raffaele Cantone sullo Sblocca cantieri

«IL PARLAMENTO NON HA RITENUTO OPPORTUNO SENTIRMI»

Cantone ha sottolineato che «in questo provvedimento sulle grandi opere c'è poco, tranne la norma sui commissari straordinari che è molto pericolosa» per le deroghe concesse ai commissari stessi. «Per le opere fino a 200 mila si lasciano mani libere, oltre questo tetto ci sono procedure iper garantite: non mi sembra che sblocchi le opere». Quanto al fatto che Cantone e l'Anac non siano stati sentiti, per un parere, durante la stesura dello Sblocca cantieri, «il parlamento non ha ritenuto opportuno sentirmi in questa fase: è una scelta, non fa nulla. Si vede che non ritenevano utili le cose che avrei avuto da dire. Noi faremo uno studio e lo metteremo a disposizione».