Chi sono i candidati dei partiti italiani alle Europee 2019

5. DA TARADASH A PHILIPPE DAVERIO: LE LISTE DI +EUROPA CON PIZZAROTTI

La formazione, che ha in Emma Bonino uno dei suoi maggiori rappresentanti, è al suo debutto alle elezioni europee. È frutto dell'unione tra +Europa, già presente alle consultazioni politiche del 2018, e Italia in Comune, movimento fondato dal Sindaco di Parma Federico Pizzarotti, ex Movimento 5 Stelle con si era consumata una drastica frattura. Alla vigilia del voto +Europa ha fatto sapere che, se vedrà eletti propri rappresentanti, entrerà a far parte del gruppo Alde, la stessa Alleanza dei democratici e dei liberali per l'Europa a cui ha deciso di aderire il presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron. La stessa Emma Bonino è in corsa come rappresentante di Alde per la presidenza della Commissione europea insieme a Margrethe Vestager (ex Commissaria Ue), una dei sette aspiranti alla carica per il gruppo, che ha deciso di non avere un unico nome per la successione a Jean Claude Juncker. In Italia Bonino è capolista per il Centro, davanti a Marco Taradash (politico e giornalista con un passato radicale). Il segretario di +Europa, Benedetto Della Vedova, ex eurodeputato e già militante del Partito Radicale è capolista nella circoscrizione Nord-ovest;a Nord Est troviamo invece Federico Pizzarotti e Philippe Daverio, storico, critico, già assessore alla Cultura del comune di Milano. Per la circoscrizione Sud l'ex rettore dell'università di Salerno Raimondo Pasquino è capolista, mentre la radicale Silvia Manzi è presente in tutte le circoscrizioni, nonostante provenga da Torino, dove si è distinta per le sue battaglie a favore dell’integrazione degli immigrati e dell’accoglienza nel quartiere Barriera di Milano, una delle periferie con la più alta percentuale di stranieri.