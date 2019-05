La resistenza M5S su Foa presidente Rai è già finita

Anziché votare in commissione di vigilanza, come già annunciato, la mozione del Pd sull'incompatibilità delle due posizioni di Foa, i 5 Stelle si preparano a chiedere in ufficio di presidenza l’acquisizione di approfondimenti tecnici e giuridici, oltre naturalmente a sottolineare l’opportunità di concedere alla Rai tempo e modo di illustrare le proprie ragioni. Soprattutto tempo, visto che fra due giorni chiude l'attività parlamentare e la commissione di vigilanza non tornerà a riunirsi se non dopo le elezioni europee del 26 maggio, ossia in una altra epoca politica.