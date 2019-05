Prescrizione per Dell'Utri nel processo sulla P3

Dell'Utri, che era stato rinviato a giudizio nel maggio del 2015, era accusato di violazione della Legge Anselmi del 1982 sulle associazioni segrete. Per l'imputato il pubblico ministero aveva chiesto l'assoluzione per i reati associativi e la prescrizione per l'altra accusa di corruzione.

LE ACCUSE RELATIVE AL BUSINESS DELL'EOLICO

Dell'Utri era accusato di essere uno dei membri di «un'associazione per delinquere caratterizzata dalla segretezza degli scopi» che aveva l'obiettivo da una parte di condizionare il funzionamento degli organi costituzionali dello Stato, degli enti amministrativi e locali, e dall'altra di procurarsi finanziamenti con il coinvolgimento di imprenditori terzi a investire nel settore delle fonti di produzione dell'energia rinnovabile. In particolare, le accuse all'ex parlamentare di Forza Italia si riferiscono ai rapporti intercorsi con l'imprenditore Flavio Carboni, condannato in primo grado a sei anni e mezzo nel processo principale, per la parte dell'inchiesta che riguardava il business dell'eolico in Sardegna. Sempre in primo grado l’ex senatore di Forza Italia Denis Verdini era stato assolto dall’accusa di far parte dell’associazione, venendo però condannato a un anno e tre mesi per finanziamento illecito. A causa del periodo di latitanza in Libano, la posizione di Dell'Utri era stata stralciata dal procedimento principale conclusosi nel marzo del 2018 davanti ai giudici della nona sezione penale del tribunale.