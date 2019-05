La prima pagina del libro su Salvini e l'aneddoto di Zorro

L'inizio è folgorante. E fa riferimento non tanto alla politica quanto al fascino che il Capitano riesce a esercitare sulle italiane: «Il suo è il cognome più cliccato su Google in Italia: è l'uomo più desiderato dalle donne dello Stivale, anche, di nascosto, da quelle di sinistra, malgrado non abbia propriamente la faccia del latin lover. C'è chi pagherebbe oro per vederlo nella quotidianità della vita privata o solo per prenderci un caffè». Ma adesso c'è il vinci-Salvini e il sogno può diventare realtà.