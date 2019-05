Scintille tra Salvini e Di Maio su deficit, Pil e Pd

E dal Veneto il segretario federale della Lega non poteva che insistere proprio sull'autonomia. Altro tema spinoso nel rapporto con il M5s. Rispondendo a una domanda sulla posizione dei cinque stelle ha messo in guardia: «Se uno ha cambiato idea, vuole perdere tempo, lo dica. Non solo ai veneti o ai lombardi ma a tutti perchè l'autonomia la stanno chiedendo tutti». Il titolare del Viminale ha poi assicurato che l'Iva non aumenterà. «Lo garantisco: devono passare sul mio corpo. Il voto del 26 maggio è fondamentale per andare in Europa in forze e scardinare un sistema sbagliato. Dobbiamo prima almeno dimezzare la disoccupazione».

LE PROPOSTE LEGHISTE PER INCALZARE IL M5S

Il leader della Lega intanto sta mobilitando tutte le energie dei suoi per mettere in campo proposte «concrete» per la volata finale verso il voto, incalzando così i grillini. Il Carroccio sta lavorando a una flat tax al 5% su tutti gli aumenti di stipendio. E Il ministro dell'Interno si prepara ad annunciare una nuova proposta da realizzare «entro l'anno per tanti italiani in difficoltà». Tra i leghisti massimo riserbo. Ma emergono i profili di una proposta fiscale che intervenga là dove il reddito di cittadinanza non è arrivato.

SCONTRO ANCHE SULLA FAMIGLIA

Pure la famiglia diventa terreno di scontro. Alla vigilia della riunione di Di Maio al ministero con il forum delle famiglie, per elaborare una proposta da coprire con il miliardo risparmiato dal reddito, il ministro leghista Lorenzo Fontana, non invitato al tavolo, ha presentato alla Camera due emendamenti al decreto crescita proprio sulla famiglia. Le coperture? I soldi risparmiati dal reddito. La prima proposta è aumentare il bonus bebè da 80 a 110 euro per il "ceto medio", chi guadagna fino a 35mila euro di reddito. E la seconda è una detrazione fiscale al 19% per spese fino a 1800 euro annui per pannolini e latte. «Finalmente proposte concrete», ha esultato Salvini. Ma dal M5s è arrivata l'accusa di plagio: «Copia solo».

DI MAIO: «SALVINI DIFENDE LA CASTA»

Luigi Di Maio non è rimasto a guardare. «I primi sei mesi di governo Salvini si presentava come una persona interessata ai problemi della gente, ora non lo riconosco più», ha detto il capo politico M5s a Matrix. «È come si fosse tolto la felpa e avesse messo l'abito buono della vecchia politica. Nel caso Siri si è schierato a difesa della casta». «Io e Salvini non siamo persone che vogliono tirare a campare», ha aggiunto, «ma questi dissidi tra noi e la Lega non sono dovuti alla campagna elettorale: su certi temi continuerò a marcare la Lega, come sulle donne che devono restare in casa come ho sentito al congresso della famiglia. Dobbiamo fare una serie di cose da giugno a dicembre per gli italiani, spero che dopo le elezioni questa sta cosa dei mitra finisca perché dobbiamo fare delle cose concrete. Il governo deve andare avanti per cinque anni».