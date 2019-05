Dopo lo striscione rimosso a Bergamo o lascia il questore o il capo della polizia

Adesso siamo arrivati al punto che Salvini gira per le città italiane minacciando i cittadini che non lo amano e incita le forze dell’ordine a inseguirli e a intimidirli. Gli manca la fascia tricolore e, prima che finisca questa settimana elettorale, darà il via alla carica della Celere in qualche piazza di questo disgraziato Paese? La situazione è oltre ogni limite. Se ne è accorto anche Luigi Di Maio. Il problema è che Salvini non è fascista, è semplicemente un infante che è stato messo a giocare con uomini e cose che in generale sono proibite a chi ha il suo sviluppo psicologico perché può fare del male a se stesso e agli altri.

NON È MUSSOLINISMO, MA MITOMANIA ADOLESCENZIALE

Un uomo così non governerà mai da solo. Se la destra vincesse le elezioni andrebbe a palazzo Chigi qualche ora, poi dichiarerebbe guerra a tutti i Paesi vicini, solleverebbe rivolte in ogni città e bisognerebbe chiamare il 118 per riportare la normalità. La gente di destra, che io rispetto e i cui diritti difendo anche contro un pezzo della mia famiglia che vede fascismo dappertutto, dovrebbe capire che non è di fronte a una nuova forma di “mussolinismo”, è più banalmente e tragicamente di fronte a una nuova forma di mitomania adolescenziale. Troppa tivù, troppi videogiochi, troppa birra. La verità è che Salvini dovrebbe pettinare le bambole, mestiere che la sinistra dice di non aver voglia di fare più.