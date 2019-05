L'antico vizio bipartisan di fare rimuovere gli striscioni

Il lenzuolo fu rimosso subito dalla polizia. In quel caso a sollevare il caso era stato via Facebook Filippo Nogarin, sindaco pentastellato di Livorno. «Non condivido i contenuti politici di questo striscione e nemmeno la scelta di "sfruttare" la vetrina di Effetto Venezia per mandare questo tipo di messaggi. Ma capisco ancor meno la reazione delle forze dell'ordine che per rimuoverlo si sono immediatamente schierate in assetto anti sommossa», scrisse il primo cittadino.