I contestatori di Salvini e il nodo dell'ordine pubblico

A Brembate, nella Bergamasca, lo striscione è stato rimosso dai Vigili del fuoco. A chi rispondono?

Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è una struttura dello Stato incardinata nel ministero dell'interno. I vigili del fuoco affiancano spesso gli agenti di pubblica sicurezza in talune loro operazioni: pensiamo per esempio agli sfratti.

I contestatori di Salvini vengono anche identificati dalla polizia. Ma così non si lede l'espressione della libertà di pensiero?

Si ritorna all'aspetto già visto dallo striscione: chi manifesta con un permesso ha diritto a farlo. Chi vuole dissentire non può invece provocare. Non perché non abbia diritto a manifestare la propria opinione ma perché potrebbe dare vita a tafferugli. La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza n. 380/2008, ha stabilito che «se è ammissibile una manifestazione di dissenso, quale espressione del diritto di critica nei confronti del pensiero dell'oratore, essa deve essere rigorosamente mantenuta entro i confini dell'urbanità e della moderazione, senza essere colta a pretesto per dare sfogo alla propria animosità e intralciare il regolare svolgimento della riunione».

E del caso del cellulare trattenuto dopo che la ragazza ha chiesto un finto selfie a Salvini cosa possiamo dire?

Le riprese non permettono di conoscere l'esatto contesto. Parlando più genericamente della moltitudine di filmati visti in Rete, in diverse occasioni potremmo dire che gli agenti sono apparsi anche troppo zelanti. Probabilmente chi volesse andare a fondo potrebbe riuscire a farli rispondere per un qualche abuso. Ma è anche vero che, come abbiamo visto, la linea che separa la tutela del diritto alla libertà di pensiero e la tutela dell'ordine pubblico è sottile, specie in manifestazioni ad alto rischio come queste, per i contenuti politici e anche per l'alto numero di partecipanti che vi prende parte.