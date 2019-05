Di Maio contro l'aumento del debito pubblico con la manovra 2020

IL DECRETO SICUREZZA BIS? «VEDIAMO»

Sempre nel corso di Porta a Porta, Di Maio ha parlato anche del decreto sicurezza bis che il partner di governo Matteo Salvini vorrebbe varare: «Da domani so che il decreto sicurezza bis arriva in pre Consiglio dei ministri. Vediamo. In questo momento si sta parlando del decreto sicurezza bis perché evidentemente hanno dimenticato qualcosa nel primo. Io non ho fatto un decreto dignità due». Quanto ai poteri sul transito delle navi nelle acque territoriali, che il ministero dell'Interno vorrebbe avocare a sé limitando i poteri del ministero dei Trasporti, Di Maio ha detto che si tratta di «questioni tecniche» che Salvini e Toninelli «risolveranno fra di loro». La discussione si è poi spostata sulla proposta di legge annunciata dal Pd per regolare il conflitto di interessi legato alle piattaforme online: «Se ci saranno norme anti Casaleggio, io le accetterò tutte. Le esaminiamo e vediamo se davvero esiste un conflitto di interessi. Il M5s non ha nessun rapporto di diritto e non facciamo nessun pagamento con la Casaleggio». Infine, sul futuro dell'esecutivo gialloverde, Di Maio ha lanciato un appello: «Io voglio andare avanti con questo governo, ma basta minacce lo dico anch'io. Non è possibile che ogni volta che siamo in disaccordo, dalla Lega arrivi la minaccia di far cadere il governo».