Il governo chiude Radio Radicale prima del voto

«A fronte di quella proposta», ha proseguito Crimi, «l'unica risposta di Radio Radicale è stata quella di rinnovare la convenzione per sei mesi. Se avessero accettato, oggi non ci saremmo trovati in questa situazione, ma avremmo un rinnovo per un anno a un costo ragionevole. Voglio ricordare che la convenzione con Radio Radicale è frutto di un bando di gara del '94, in forza un decreto legge non convertito, ma rinnovato identico subito dopo. Poi rinnovato una terza volta, poi decaduto e reiterato per 17 volte, cioè 34 mesi. Se oggi uno provasse a fare una cosa del genere, ci sarebbe l'insurrezione dei costituzionalisti. C'è, inoltre, Gr Parlamento che trasmette le sedute parlamentari, di fatto c'è una duplicazione. C'è già un canale radiofonico, tutto il resto non è oggetto della convenzione». «In merito all'archivio, questo non sparisce il 21 maggio, oggi è in mano a un privato quindi il timore che vada a privati è ingiustificato», ha detto ancora. «Uno dei soci di Radio Radicale è una holding di supermercati. Questo è un dato di fatto. Un ragionamento però si può fare: alcuni colleghi hanno proposto di proseguire la digitalizzazione della parte vecchia. Questo lavoro è però oggetto di una convenzione diversa e ribadisco la massima attenzione a preservarlo. Questo archivio, però, è stato realizzato con soldi pubblici e anche la valorizzazione economica deve tener conto di questo aspetto». «In merito a Rai e Radio Radicale» ha concluso, «so che la Rai ha fatto dei passaggi con Radio Radicale, ma è un'attività che svolge l'azienda. Credo che in queste scelte la politica non debba entrare per garantire la libertà del servizio pubblico».