L'origine dello spread secondo il governo

«Preoccupato per l'impatto sullo spread delle sue parole sui vincoli europei?» «No, assolutamente no», ha risposto il vicepremier e leader della Lega. «Perchè prima viene il diritto al lavoro, alla vita ed alla salute degli italiani. Voglio dare lavoro agli italiani. Se ci sono regole europee che stanno affamando un continente, stanno portando precarietà, disoccupazione e povertà come fosse normale, vanno cambiate. Rivedere questa gabbia europea non è un diritto è un dovere». E chiude il cerchio il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti che ha commentato: «Spero che le vicende politiche italiane non siano condizionate dallo spread. Spero che finisca la campagna elettorale e le cose diventino più chiare per tutti, anche per quelli che muovono su e giù lo spread». Poco importa che a muoverlo siano le dichiarazioni del suo capo e che se non sono condizionate le vicende politiche, sicuramente condizionate sono le finanze dei cittadini italiani.