Lara Comi indagata e l'imbarazzo di Forza Italia

Sulla vicenda l'avvocato Gian Piero Biancolella, difensore della parlamentare europea in campagna elettorale per il terzo mandato, ha spiegato che il «finanziamento è del tutto lecito» ed «effettuato secondo le modalità previste dalla legge. Non vi era quindi motivo per simulare un contributo elettorale con una prestazione di servizi». Dagli ambienti vicini a Bonometti («Non ho mai commesso alcun illecito», ha detto) è stato fatto sapere che sarebbero state due le relazioni acquistate dalla Premium Consulting: una sul made in Italy e un'altra sul settore automotive, quello al centro della produzione del gruppo Omr.

NOME DI COMI GIÀ SPUNTATO PER UN ALTRO EPISODIO SOSPETTO

Per un altro episodio di sospetto finanziamento illecito ai partiti il nome di Lara Comi era già spuntato negli atti dell'indagine milanese che da un lato ha portato alla notifica di 43 ordinanze cautelari e dall'altro - in una tranche che nulla ha a che vedere con le presunte mazzette - a indagare il governatore della Lombardia Attilio Fontana per abuso di ufficio per la nomina del suo ex socio di studio Luca Marsico a un incarico in Regione e che lo stesso Fontana rivendica come "trasparente".

ACCERTAMENTI SUL PRESUNTO "SISTEMA"

Il caso, su cui sono in corso accertamenti e che ha coinvolto un'avvocatessa ligure convocata dai pm (come due imprenditori sentiti su altri profili di indagine), riguarda contratti di consulenza ottenuti, attraverso Gioacchino Caianiello, ex coordinatore di Forza Italia a Varese e ritenuto il "burattinaio" del presunto "sistema", da «una società riconducibile a Lara Comi». Contratti di consulenza «da parte dell'ente Afol città metropolitana» per un totale di 38 mila euro. Intanto sono stati ascoltati altri testimoni ed è stato interrogato il braccio destro di Daniele D'Alfonso, l'imprenditore tra i protagonisti dell'inchiesta.