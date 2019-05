Urbano Cairo si faccia avanti per guidare i moderati

Oppure c’è la strada politica, cioè l’avvento di un nuovo protagonista che dica ai moderati di tutta Italia, ai riformisti ultras, a chi non ne può più dello scontro con il papa, con la Francia, con mezzo mondo che si torna a fare sul serio.

CAIRO SI FACCIA AVANTI

Questo qualcuno non spetta a me individuarlo. Girano nomi, in verità ne gira solamente uno, quello di Urbano Cairo, ma si potrebbe aprire un vero concorso. Negli scorsi anni hanno fallito Luca di Montezemolo e Stefano Parisi, ma in quel mondo si può pescare. Ecco il mio modestissimo invito: fatevi avanti. Purtroppo non siamo più in quella fase storica in cui noi comunisti volevamo raccogliere quella bandiera che la borghesia aveva lasciato cadere. La sinistra può dare una mano, ma da sola non gliela fa. Quello che una certa classe dirigente deve capire è che Salvini e Di Maio sono pupazzetti. Non sanno nulla, non sanno far nulla e si stanno innervosendo. Lo spettacolo più divertente di questi giorni è vedere questo sempre più grasso Salvini, rosso in volto, che urla come un dannato perché i suoi nervi non reggono più le contestazioni. Noi che eravamo abituati ad Andreotti.