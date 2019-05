Sospesa la lista del candidato sindaco M5s a Cagliari

IL RISCHIO DI BOOMERANG PER LE EUROPEE

Mentre i meme continuavano a girare, nelle chat degli attivisti ferveva il malcontento fino alla presa di posizione del diretto interessato. In una nota ha puntato il dito sulla macchina del fango attivata per «frasi decontestualizzate». Ma non è bastato né alla Base sarda, né – soprattutto – a quella romana in contatto diretto con l'establisment isolano tra cui spicca la deputata Emanuela Corda. Da Roma pare così sia arrivato il diktat sulla sospensione. il timore non era solo sul flop alle urne ma l'inquinamento in vista delle Europee. Un peccato considerato il risultanto incoraggiante ottenuto alle ultime Amministrative siciliane.

LA "PROFEZIA" DI PUDDU E IL PRECEDENTE DEL 2014

A meno di due giorni dalla scadenza della presentazione delle liste, è difficile si trovi un piano B per i 5 stelle cagliaritani, finora all'opposizione. D'altronde un esperto delle dinamiche interne come il coordinatore M5s sull'Isola Mario Puddu - ex sindaco di Assemini, ex candidato governatore nel 2019 (ha rinunciato dopo la condanna per abuso d'ufficio) e già coordinatore della campagna elettorale per le Politiche - l'aveva già detto in itinere: «Se non ci sono le condizioni non siamo costretti a presentarci». Con un precedente noto: era già successo per le Regionali del 2014. Senza però il dietrofront a nomi fatti.