La pubblica amministrazione apre a 5.220 assunzioni

«Ho appena firmato un decreto per avviare le procedure concorsuali per 4.902 unità e per autorizzare 5.220 assunzioni nelle amministrazioni centrali», ha annunciato il ministro della pubblica amministrazione, Giulia Bongiorno, in una nota. «Con lo stesso provvedimento, ho inoltre autorizzato l'utilizzo di oltre 35 milioni di euro per finanziare ulteriori assunzioni e nuove procedure concorsuali». Ora, spiega, «il decreto sarà trasmesso al ministero dell'Economia e delle Finanze per la controfirma del ministro Giovanni Tria».

P.A. A RISCHIO SVUOTAMENTO

La pubblica amministrazione rischia lo svuotamento, con l'uscita verso la pensione di circa mezzo milione di travet. A rilanciare l'allarme la studio che ha aperto il Forum Pa, la kermesse arrivata alla sua trentesima edizione. Ma già adesso, è l'avvertimento, servirebbero «oltre 250 mila persone in più». La Bongiorno ha confermato l'esodo, che sarà palpabile già da quest'anno. Non si tratta però solo di rimpolpare gli uffici, c'è da selezionare, è questa la preoccupazione, personale qualificato e giovane. Non a caso il governo sta pensando a un disegno di legge per consentire agli universitari un accesso «diretto» ai concorsi pubblici.