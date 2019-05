Gli effetti della campagna elettorale per le Europee sul governo

FERMA LA CORSA A CONFINDUSTRIA COME IL RIASSETTO DI TELECOM

Ma questo stallo totale nella maggioranza sembra essersi trasferito anche agli fronti della politica e della vita del Paese. Il Pd, nonostante un segretario di fresca elezione, aspetta il dopo Europee anche per decidere se cambiare sede o meno. Forza Italia - sofferente come il suo leader - vuole pesarsi il 26 maggio non soltanto per capire quanto può essere anche appetibile come alleato per la Lega, ma soprattutto per vedere se c'è qualcuno in grado di rompere l'apatia seguita al declino di Berlusconi. E si sono congelate con la campagna elettorale anche il rilancio di Alitalia, la corsa a Confindustria, i nuovi assetti di Telecom e Generali.

UN'IMPASSE MOLTO RISCHIOSA E GIORGETTI CERCA L'EXIT STRATEGY



In Italia tutti attendono, ma all'estero sembrano aver compreso che nel Belpaese attendismo diventa sinonimo di inaffidabilità. Ce lo dice il livello dello spread tra Btp e Bund decennale che risale pericolosamente verso i 300 punti e l'assenza di italiani nelle discussioni tra Germania e Francia su come sarà la nuova Europa. Gli unici nostri politici che hanno capito i rischi di quest'impasse sembrano essere Sergio Mattarella e Giancarlo Giorgetti. Il presidente della Repubblica ha già chiesto a tutti i partiti informalmente la disponibilità a nuove assetti, se non nuove maggioranze. Per la cronaca nessuno ha dato la propria disponibilità. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio ha già detto pubblicamente che il tasso di litigiosità del governo sarà inaccettabile dopo il 26 maggio. E dietro le quinte sonda forzisti e piddini per studiare exit strategy da questa stasi.