Così il M5s approfitta della bufera giudiziaria sulla Lega

Nella Lega comunque c'è agitazione. E il timore che le indagini possano avere ripercussioni elettorali in vista del voto del 26 maggio. Salvini non ha nascosto l'irritazione per le continue frecciate degli alleati pentastellati: «Non capisco perché per loro io sia diventato il male assoluto». E ancora: «Spero che dopo le elezioni quelli del M5s la smettano di insultarmi per recuperare nei sondaggi», ha detto a Dritto e Rovescio, in onda su Retequattro.

SU TWITTER LA SOLITA CAMPAGNA SOCIAL #SALVININONMOLLARE

Dalle piazze "il Capitano" ha respinto le accuse di abusare degli aerei della polizia («L'inchiesta fa ridere, la prossima volta verrò in bici») e il partito ha scatenato la solita campagna social con l'hashtag #SalviniNonMollare (ha twittato persino Marine Le Pen). Contro il leader leghista hanno cantato Bella ciao a Foggia e hanno manifestato a Napoli (c'era pure uno striscione del fratello di Pino Daniele e ci sono stati scontri con le forze dell'ordine).