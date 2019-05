I motivi della folgorazione di molti meridionali per Salvini

LA SUBALTERNITÀ OTTUSA AL VINCITORE

C’è nel ribellismo meridionale qualcosa che lo rende ottusamente subalterno al vincitore o al probabile vincitore. C’è in questo ribellismo straccione, privo di memoria sulla propria storia, la volontà di consegnarsi a chi promette di rovesciare il tavolo. «Franza o Spagna purchè si magna». La storia del Sud è piena di tradimenti di meridionali passati con i nemici della propria terra. È sempre stata questa la malattia che ha impedito la nascita di una classe dirigente meridionale che potesse aiutare la sua gente a fare passi avanti. Maledetti meridionali da cortile. Salvini è l’ultimo trasformista che sta cercando di portare i meridionali in un gioco che li distruggerà. Paghiamo così la colpa di aver rinunciato, non come sinistra ma come mondo civile, a una battaglia culturale che contrastasse le sciocchezze sul Risorgimento, che mettesse in primo piano le virtù meridionali e non il suo ribellismo straccione, che cercasse di fare di questa parte di Italia il luogo della più forte domanda di civiltà e non, come oggi accade, il mondo della più devastante disgregazione intellettuale, un vero mercato all’aperto per falsari di ogni latitudine.