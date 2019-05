Per Calenda e Gentiloni c'è rischio concreto di una Italexit

CALENDA: «BISOGNA TROVARE 25 MILIARDI»

«La situazione è molto chiara: non c'è un indicatore che stia andando bene, compresi gli investimenti che decrescono dello 0,3 %. La domanda estera è l'unico contributo positivo all'andamento del Pil che però resta vicino allo zero. Ora, tutto questo si è fermato, non tanto per i provvedimenti del governo. Si è fermato per il modo di parlare del governo: questa specie di 'cagnara' continua che si fa ha spaventato gli investitori. E senza investimenti non c'è espansione», è l'analisi di Calenda ai microfoni della trasmissione Radio anch'io su Rai Radio 1. «La realtà», ha proseguito l'aspirante europarlamentare, «è che bisogna trovare 25 miliardi di euro, considerata la mancata crescita e il resto. Quota 100 è un provvedimento molto costoso che aumenta in proporzione il debito pensionistico e penso sia molto concreto il rischio di Italexit. Per una ragione di cui non si parla molto. I sovranisti non avranno più del 10,15% del Parlamento ma ci sarà una spaccatura tra paesi a guida sovranista e paesi a guida diciamo democratica e liberale. E noi entreremo con i paesi a guida sovranista come Polonia e Ungheria».