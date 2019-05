De Michelis e quell'alleanza tra moderati e socialisti ancora attuale

Poi un giorno Gianni mi disse: «Qui va tutto per aria, e io un’altra volta sotto le macerie non ci resto». Disdisse l’alleanza e si tuffó nell’ultimo, romantico tentativo di riunire in Italia un socialismo che non c’era più. Oggi mi torna in mente quell’ircocervo democristosocialista e chissà perché mi pare più attuale oggi di allora. In fondo il parlamento europeo è governato da un’alleanza di popolari e socialisti, e qui in Italia Peppino Caldarola teorizza proprio su Lettera43.it una nuova alleanza di moderati e sinistra. E mi torna alla mente quella pazza avventura con Gianni De Michelis, i nostri comizi nelle province italiane al suono del Bianco fiore e dell’Internazionale, i discorsi che cominciavano con «amici e compagni». E mi viene una domanda postuma, Gianni: eravamo in ritardo o in anticipo sui tempi?