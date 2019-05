Il governo rischia di spaccarsi anche sul caso Rixi

C'è un nuovo problema in casa giallo-verde. Non bastassero le discussioni su debito, misure per la famiglia e dl sicurezza, ora il nuovo fronte di tensione potrebbe concentrarsi sul sottosegretario ai trasporti Edoardo Rixi. L'ultimo affondo contro il leghista è arrivato in un'intervista al Fatto Quotidiano.

DI MAIO: «SE CONDANNATO RIXI VA ALLONTANATO»

«Se certe inchieste si stanno svolgendo è anche grazie alle nuove leggi che abbiamo votato assieme alla Lega. Dopodiché se alcune inchieste territoriali dovessero arrivare più in alto ci sarebbero dei problemi», ha spiegato il ministro del Lavoro, «Ma si può andare avanti con il contratto di governo, in cui sono previste le norme etiche che abbiamo applicato a Siri. E come M5s, essendo maggioranza in Consiglio dei ministri, le faremo sempre applicare». Il vicepremier ha poi ribadito che se il sottosegretario ai Trasporti Rixi sarà condannato dovrà andarsene: «Lo stabilisce il codice di comportamento previsto dal contratto».

MOLINARI: «DIFFICILE DURI SE CI DANNO DEI CORROTTI»

Di altro avviso Riccardo Molinari che intervenendo a Radio anch'io: «Di Maio ha impostato la campagna elettorale del M5s su distinzione morale tra loro e noi. Che stia usando il tema delle inchieste per una propaganda elettorale è una cosa molto grave. Un conto», ha aggiunto il capogruppo della Lega alla Camera, «è il teatrino della campagna elettorale, un conto è quando si fa una differenza antropologica tra onesti e disonesti e si mettono i propri alleati dall'altra parte del mondo. Quando manca la fiducia e se Di Maio è convinto che la Lega sia un partito di corrotti, andare avanti diventa molto complicato».

FONTI M5S: «FANNO FINTA DI NON CAPIRE»

A stretto giro è arrivata la controreplica del M5s: «Le dichiarazioni di Molinari sembrano mettere le mani avanti per salvare Rixi se dovesse essere condannato», hanno fatto sapere fonti grilline, «se pensano che dopo le elezioni cambierà qualcosa e che con la minaccia di far cadere il governo il M5s accetterà di tenersi un condannato nell'esecutivo continuano a non capire il valore dell'anti-corruzione per il Movimento».