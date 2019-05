Scontro Di Maio-Fontana sul fondo per le famiglie bisognose

Con i sondaggi che vedono rallentare la corsa della Lega, deve portare a casa qualcosa prima del 26 maggio. Ma a mettere i bastoni sulle ruote nella sua strategia è involontariamente un suo fedelissimo come Lorenzo Fontana. Il ministro per le Politiche della famiglia, infatti, avrebbe iniziato una sua crociata personale contro il titolare del Lavoro, Luigi Di Maio, e il suo provvedimento per aiutare i nuclei più bisognosi. Questa ennesima querelle in maggioranza s’insinua in una guerra che Lega e M5s fanno fatica a chiudere. Nelle ultime ore Salvini - vistosi al momento respingere le sue aperture per modificare il decreto Sicurezza bis - ha tuonato via Facebook contro Di Maio e il premier Giuseppe Conte: «Nessun ministro e neanche il presidente del Consiglio pensi di ordinare a me di far arrivare le navi con i migranti in Italia. Se qualcuno pensa di riaprire i porti ha trovato il ministro e il partito politico sbagliato». Per tutta risposta l’altro vicepremier ha fatto sapere che il viceministro ai Trasporti, Edoardo Rixi «dovrà dimettersi» se condannato in primo grado nel processo per le spese pazze alla regione Liguria.