La Difesa sceglie l'inclusione come tema per la parata del 2 giugno

"L'inclusione": è questo il tema della parata militare in occasione della Festa del 2 giugno. Lo ha reso noto il dicastero della Difesa - guidato dal ministro in quota M5s Elisabetta Trenta - sottolineando che «in occasione della celebrazione connesse con il 73esimo anniversario della proclamazione della Repubblica, domenica 2 giugno, alle ore 10, si terrà a Roma, in via dei Fori Imperiali, la tradizionale Rivista militare». Difficile non leggere una provocazione all'alleato di governo, la Lega, con il quale sul tema dell'immigrazione si è aperto un nuovo fronte per il caso della Sea Watch.

Un tema, sottolineano all'Adnkronos fonti della Difesa, «che vuole evidenziare la volontà di non lasciare indietro nessuno, di combattere contro le emarginazioni sociali. Un segno di attenzione agli ultimi per un evento che ha di per sé un carattere inclusivo proprio perché si svolge in occasione della Festa della Repubblica, ricorrenza che unisce tutti gli Italiani».