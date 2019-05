Taiwan ha legalizzato le nozze gay ed è la prima volta in Asia

I parlamentari hanno discusso tre differenti proposte di legge sul tema, dando il via libera a quella più «progressista e a più ampio spettro», coinvolgendo temi come tasse, assicurazione e figli in custodia e risolvendo il nodo del Codice civile bocciato dalla Corte costituzionale in merito al matrimonio definito come quello «esclusivamente celebrato tra un uomo e una donna».

IL PAESE SIN DAGLI ANNI 90 È LEADER NELLA TUTELA DEI DIRITTI GAY

Scaduti i due anni di tempo per "sanare" la discriminazione, la registrazione delle nozze tra persone dello stesso sesso sarebbe avvenuta in automatico in assenza di un accordo parlamentare. Taiwan ha avuto già dagli Anni 90 un ruolo di leadership in Asia nella tutela dei diritti gay e Taipei è stata tra le prime città a ospitare la "Gay pride parade".

NEL VICINO BRUNEI INVECE GLI OMOSESSUALI VENGONO LAPIDATI

Un segnale in netta controtendenza rispetto alle norme del vicino Brunei del sultano integralista Hassanal Bolkiah, tra i casi di lapidazione per omosessualità e adulterio, congelate con la moratoria sulla pena di morte per le proteste internazionali.