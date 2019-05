La mobilitazione in sostegno alla prof di Palermo sospesa

La prof sospesa non è da sola. E per dimostrarlo gli studenti delle scuole palermitane sono pronti a radunarsi alle 16 di venerdì 17 maggio davanti alla sede della prefettura di Palermo, in via Cavour, per chiedere «l'immediata revoca del provvedimento disciplinare emesso contro la docente dell'Iti Vittorio Emanuele III e per manifestare il proprio dissenso contro le continue intimidazioni a studenti e professori inflitte dal governo Salvini», si legge in una nota del comitato studentesco.

"COLPEVOLE" DI NON AVER VIGILATO SUGLI ALUNNI

Sabato 11 maggio l'Ufficio scolastico provinciale ha sospeso per due settimane l'insegnante Maria Rosaria Dell'Aria, "colpevole" di non aver vigilato sull'attività dei suoi studenti che in alcune slide hanno paragonato il decreto sicurezza di Matteo Salvini alle leggi razziali fasciste.